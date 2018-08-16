بالصور.. برنامج مكثف لتصحيح التلاوة لحجاج بيت الله الحرام

المواطن - مكة المكرمة

ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في نسختها الـ6، أطلقت إدارة شؤون المصاحف والكتب برنامج تصحيح التلاوة المكثف.

ويركز البرنامج على تعليم حجاج بيت الله الحرام القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل، كما يركز على تصحيح سورة الفاتحة وإتقانها وقصار السور.

ويوجد عدد كبير من المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة لتعليم وراد بيت الله العتيق القراءة الصحيحة.

يشار بأن لكل معلم 4 ساعات من الإقراء، وتعمل الحلقات على مدار الساعة وعلى 6 فترات حيث تبلغ عدد الساعات التعليمية خلال الـ24 ساعة، 368 ساعة.

ويعد برنامج تصحيح التلاوة أغلى هدية لأعظم وفد وينظم سنوياً ويحظى بدعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعلى وفق تطلعات ولاة الأمر.