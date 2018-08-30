بالصور.. بلاغ مواطن يوقع عمالة تعبئ التمور بشكل مخالف في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

قاد بلاغ تقدم به مواطن إلى ضبط الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية قباء وقوة المهمات والواجبات الخاصة، منزلًا شعبياً يتم من خلاله تعبئة وتغليف التمور وتوزيعها في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح الحساب الرسمي لأمانة المدينة المنورة على موقع “تويتر” أنه جرى تسليم العمالة المخالفة لوحدة ضبط المخالفات وحجز المركبة.

وفي سياق آخر، وضمن خطة أعمال الحج كثفت الفرق الرقابية في بلدية الحرم جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وتم إتلاف42 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق منشأة لمخالفة الاشتراطات وضبط عاملين بدون شهادات صحية، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشآت المخالفة.