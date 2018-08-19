بالصور.. بلاغ يقود لضبط باص مُحمل باللحوم الفاسدة في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

قاد بلاغ تلقاه مركز بلاغات أمانة منطقة عسير 940 إلى ضبط 636 كجم من اللحوم الفاسدة.

وبحسب أمانة عسير، الأمانة ممثلة في إدارة صحة البيئة صادرت قرابة 636 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى دجاج والأسماك الفاسدة، وكذلك كميات كبيرة من الخضروات المجمدة.

وتلقي مركز بلاغات الأمانة بلاغًا من إحدى نقاط التفتيش الأمنية على طريق (الطائف- أبها) يفيد بوجود سيارة نقل يوجد به لحوم، وبمباشرة الواقعة وجد سيارة باص يتم نقلها اللحوم فيها بطريقة غير صالحة وغير مهيأة لنقل اللحوم وغير مخصصة لذلك.

واتضح أن هذا الباص خاص بنقل البضائع وبه كميات من المواد الغذائية التي تتأثر بدرجات الحرارة وهي كميات كبيرة من اللحوم، وتم مباشرة البلاغ عن طريق إدارة الصحة والبيئة ممثلة في موسى القحطاني والمراقب ناصر يحيى عسيري.

وتم حصر الكميات، وهي عبارة عن 30 كرتون دجاج 800 جرام، و7 كرتون كبير لحوم، و6 كرتون كبير سمك فيليه، و11 كرتونًا كبيرًا من الخضار المجمد، و6 كراتين كبيرة من البطاطس المجمدة، حيث تم إتلاف الكمية بالكامل؛ لسوء نقلها ولعدم صلاحيات استخدامها للاستهلاك.