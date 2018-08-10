بالصور.. تجهيز 64 مركزًا طبيا بالمشاعر المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

أنهت إدارة الإمداد الطبي بمنطقة مكة المكرمة تجهيز وترحيل البنود التموينية من الأدوية والأدوية الإسعافية واللوازم الطبية والمخبرية لـ 64 مركزًا بالمشاعر المقدسة.

وجاءت المراكز التي تم تجهيزها بالإمداد الطبي على النحو التالي: 6 مراكز للرعاية بمزدلفة و18 مركز رعاية صحية بمنى و40 مركز رعاية بعرفات فيما يستكمل تجهيز 13 مركزًا.

كما تم الانتهاء من ترحيل جميع مستشفيات مشعر عرفات ومشعر منى وعددها 8 مستشفيات وتجهيزها بالبنود التموينية من الأدوية والأدوية الإسعافية واللوازم الطبية والمخبرية وبنوك الدم، كما تم تزويدها بملفات طبية خاصة بالحج وملفات خاصة بالعناية المركزة.