بالصور.. تدشين مشاريع مياه في حائل بقيمة 2 مليار و700 مليون ريال

المواطن - حائل

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، مساء أمس الثلاثاء، بقصر أجا، مشاريع المياه، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي.

وتشمل المشروعات، مشروع استكمال شبكات المياه لأحياء مدينة حائل ومشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل ومشروع دراسة التأهيل البيئي لوادي الأديرع بحائل والمناطق المحيطة به، ودراسة وتقييم الأوضاع الراهنة والمخطط الرئيسي لإعادة التأهيل والتطوير وتقييم تدفق المياه والسيول في الوادي ووضع مخطط استعمالات الأراضي، إضافة إلى تحديد الإطار الهيدرولوجي والهيدروليكي لوادي الأديرع، وإدارة وتخطيط المواد المائية، ووضع لإدارة خدمات المياه خيارات التصاميم اللازمة لحل القضايا المتعلقة بالمياه السطحية وتنسيق خيارات لشبكات المرافق العامة ومخططات التأهيل البيئي والتطوير الحضري لوادي الأديرع وكذلك إطلاق نظام السقيا الآلي للمستفيدين، بحسب وكالة “واس”.

واستمع أمير حائل خلال التدشين لشرح من مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان عن المشروعات وانعكاس تطور الخدمات على رضا المواطنين.

ورفع أمير منطقة حائل في تصريح صحافي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يجده المواطن في كل جزء عزيز من وطننا الغالي من رعاية واهتمام بتوفير أرقى الخدمات في جميع المجالات، مشيرًا إلى حجم المبالغ الكبيرة لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة التي يستفيد المواطن من جزء منها خلال هذا العام والجزء الثاني خلال العام المقبل وبما يزيد عن مليارين وسبعمائة مليون ريال، مثنيًا على جهود ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعاونيه بالوزارة وبالإدارة العامة للمياه بالمنطقة.



وقال: “الأهم أننا نسير بشكل تصاعدي في العديد من الخدمات والمشاريع ولكن طموحنا يسبقنا في كل يوم ونطمح بالمزيد تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر وتحقيقًا لمتطلبات أهالي المنطقة، ونبحث بأن تكون حائل دومًا مكانًا محفزًا لمسئولي الوزارات ليسجلوا مزيدًا من التميز لهم وللوزارة التي ينتمون لها من خلال بيئة عمل تكاملية بالمنطقة تنشد النجاح، سائلًا الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.