بالصور.. تسلل مجهولي الهوية ومهربون جنوب أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ناشد عدد من سكان محافظة أحد رفيدة، الجهات الأمنية المسؤولة للقبض على المتسللين من مخالفي الإقامة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية عبر تسللهم ودخولهم المحافظة من قرية عنقرة، التي تقع على إحدى قمم مشارف تهامة من الجهة الجنوبية للمحافظة.

وهذه المنطقة تعتبر شديدة الوعورة من الناحية الجنوبية لهذه القرية ويوجد بها عدة شعاب يبلغ ارتفاعها 2100م عن سطح البحر.

ومن طبيعة هذه الشعاب كثرة أشجار العرعر التي تسهل للمتسللين التخفي نهارًا والصعود إلى القمة، ومن ثم ينتظرون مغيب الشمس ليعبرون تلك القرية بعد صلاة المغرب، مستغلين الظلام الدامس الذي ساعدهم كذلك في التخفي ودخول المحافظة ليلًا مرورًا بمنتزه المربع وبعد ذلك يواصلون الانتشار في قرى وهجر المحافظة وأحيانًا يكون في استقبالهم بعض المهربين ، والذي بدورهم يقومون بنقل هؤلاء المتسللين إلى عدة محافظات بمنطقة عسير، ومنهم من يقوم بتهريبهم إلى مدن كبرى في المملكة مقابل مبالغ مادية.

وقال سكان القرية: لاحظنا تزايد تسلل المجهولين هذه الأيام مع هذا الموقع ونخشى من خطرهم علينا وعلى ممتلكاتنا من السرقة ومن تهريبهم للمخدرات والأسلحة، وطالبوا بتمركز أي جهة أمنية للقبض عليهم وإبعادهم عن البلد لخطورتهم.