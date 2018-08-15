بالصور.. تصادم يسقط أبراج كهرباء ويقطع التيار بالقنفذة

المواطن - القنفذة

تسبب حادث مروري في سقوط أحد أبراج كھرباء الضغط العالي بمركز سبت الجارة شرق القنفذة، اليوم الأربعاء، نتيجة ارتطام سيارة من نوع فورتشنز به؛ ما أدّى إلى انقطاع التيار الكھربائي عن عدد من القرى والمحافظات التي يغذيھا ذلك الخط.

وكان قائد السيارة المتسبب في الحادث قد تعرض لإصابات متوسطة، نُقل على إثرھا بواسطة المواطنين إلى مستشفى القنفذة لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعد تعطيله الخط الذي ينقل الكھرباء من محطة القنفذة إلى محافظات: العرضيات وفرعة وغامد.

كما امتد عطل التيار الكھربائي وانقطاعه إلى عدد من مراكز محافظة القنفذة التي يغذيھا ذلك الخط، حيث تسبّب سقوط برج الضغط العالي في إسقاط خطوط الضغط المنخفض لقربھا منه.