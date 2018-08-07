بالصور.. تطوير وسط العوامية يسابق الزمن.. نسبة الإنجاز 35% والملا يطالب بتسريع الأداء

المواطن - العوامية

قام أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا وبرفقته وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي ومدير عام الدراسات والتصاميم المهندس زكي العمران بزيارة ميدانية لمشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، صباح اليوم الثلاثاء وذلك من أجل الوقوف على مراحل الإنجاز وسير العمل والتي بلغت نسبة الإنجاز به 35% من كامل المشروع.

وبدأت الزيارة والتي حضرها المقاول المنفذ واستشاري المشروع وفريق العمل من المهندسين القائمين على المشروع، بالوقوف على آخر مستجدات هذا المشروع ومراحل سير العمل، كما قاموا بجولة على المباني التي بدأت ملامحها بالظهور في هذا المشروع ومنها المراكز الثقافية الثلاثة ومباني الأبراج ومنطقة السوق، وكذلك الاستماع عن شرح مفصل عن هذا المشروع ومراحل سير العمل من خلال مدير المشروع المهندس زكي العمران ومهندسي المشروع، كما قام المهندس الملا ومرافقوه بالتجول في كافة أرجاء المشروع من المباني المختلفة.

وبعد تفقد مرافق المشروع ومنشآته توجه الجميع لغرفة الاجتماعات حيث قدم خلالها المهندس زكي العمران عرضاً مرئياً عن المشروع بأكمله مقدماً كافة التفاصيل عن كل مرحلة يتضمنها المشروع ونسبة الأداء وقياسه والأعمال الإنشائية بالموقع وعرض أعمال المصانع أولاً بأول، موضحاً كيفية تقسيم المشروع إلى ثلاثة أجزاء وماذا يحتوي كل جزء من أعمال ومرافق خاصة بالمشروع، وذلك من أجل ضمان رفع وتيرة العمل والإنجاز، والجودة في التنفيذ.

وعقب الجولة قال المهندس الملا:” جاءت نسبة الإنجاز كما توقعنا وهي نسبة جيدة لكننا نطمح إلى الأفضل وأن نواصل العمل بهمة أكبر وتجاوز أي تحديات أو عوائق فنية تواجهنا في المشروع، وذلك من خلال التقارير الأسبوعية عن المشروع”، مؤكدًا على الجميع رفع وتيرة العمل لإنجازه خلال الفترة القادمة ليستفيد من خدماته كافة أبناء بلدة العوامية والمحافظة بشكل عام.

وحث المهندس الملا جميع المعنيين في المشروع على سرعة معالجة أي عقبات فنية تواجه المشروع، والرفع بالتقارير الأسبوعية أولاً بأول عن سير العمل بهذا المشروع.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن هذا المشروع التنموي الهام الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية يحظى بالدعم والمتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وإشراف ومتابعة مباشرة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك لمواكبة التطور العمراني في المنطقة الشرقية واللحاق في ركب التنمية التي تشهدها كافة مدن ومحافظات المنطقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، حرصًا منهم على تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية لهم وفق أحدث الدراسات التصميمية التي تراعي الجوانب التراثية والعمرانية والخدمية وتقديم كافة الخدمات لهذه المشاريع حتى تواكب مسيرة التنمية مع باقي المناطق.

وأضاف أن عدد العاملين في المشروع حوالي 700 عامل من مقاولين ومهندسين وعمال يقومون بتنفيذ هذا المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يحتوي على ثلاث بوابات رئيسية بطول 50 مترًا لكل بوابة، حيث تم تصميمها من هوية المنطقة وتراثها القديم، بالإضافة إلى أن المبنى التراثي الذي صمم بالهوية المعمارية وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة يحيط بالفناء ممر مظلل بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي والذي يتكون من سبعة مبان متفاوتة الأحجام وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار، ويضم بعضها شرفات مفتوحة لاستخدامها كالمقاهي أو استراحات الزائرين أو لعرض البضائع، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، من الحدائق والمتنزهات مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة، تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق.

ولفت إلى أن الشوارع المحيطة بالمشروع تقوم بخدمة مرتادي المشروع وتوفر سهولة وصولهم، حيث تم تصميم الشوارع المحيطة بثلاثة شوارع تربط المشروع مع أحياء العوامية وتصلها بباقي مدن المحافظة، بالإضافة إلى مواقف للسيارات.