بالصور.. تفاصيل سقوط شاب من المطل المخصص للطيران الشراعي بالسودة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كشف الدفاع المدني في أبها تفاصيل سقوط شاب من المطل المخصص للطيران الشراعي بالسودة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن مدني أبها باشر مساء اليوم الجمعة بلاغًا عن سقوط شاب سعودي (34 عامًا) من المطل المخصص لممارسي هواية الطيران الشراعي بمنتزه السودة خلال محاولته الإقلاع بطائرته الشراعية، حيث انسحب وسقط من علو المطل باتجاه الأسفل لمسافة تقدر بـ160 مترًا.

وتابع أن فرق الدفاع المدني عملت بمساعدة بعض المواطنين المتواجدين بالموقع على استخراجه من موقع السقوط ونقله بواسطة الحبال والنقالة إلى الأعلى لموقع تمركز الآليات، وجرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لاستكمال علاجه، حيث تعرض لإصابة من خفيفة إلى متوسطة.