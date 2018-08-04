بالصور.. تكدس المسافرين في مطار جازان بسبب سير العفش!

المواطن - علي شيبان - جازان

أعرب عدد من المسافرين بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان على رحلة فلاي دبي استياءهم وتذمرهم من تأخر أمتعتهم لأكثر من ساعة.

وفي حديث خاص إلى “المواطن” قال أبو سعود الشراحيلي: “لقد وصلنا مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان على الرحلة القادمة من دبي وبعد وصولنا حوالي الساعه 1.30 ظهرا مكثنا أكثر من ساعة في انتظار أمتعتنا وكان عذر موظفي المطار أن هناك عطلًا في سير العفش وأن الصيانة تعمل على إصلاحه”.

ومن جانبه، أكد وليد الهزازي أن عدم حصولهم على أمتعتهم بعد وصولهم إلى المطار مباشرة سبب ازدحاما وتكدسا للمسافرين، علمًا أن هناك أشخاصًا كبارا في السن ولا يتحملون الانتظار أكثر من اللازم كما أن هناك مواعيد هامة لهم فاتتهم بسبب الانتظار.

أما الوداعاني فشدد على ضرورة إيجاد حل سريع لمثل هذه الحالات بدلًا من الانتظار حتى يتم إصلاح “سير العفش” ويجب وجود خطة عمل احتياطية إن لزم الأمر.

وطالب المسافرون على متن هذه الرحلة صيانة الأجهزة في مطار جازان مثل “سير العفش” وإيجاد الحلول السريعة في مثل هذه الحالات الطارئة بدلا من الانتظار المؤلم ولمدة أكثر من ساعة.