بالصور.. تكريم أفراد أمن أحبطوا سرقة منشآت تعليمية بالرياض

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالإنابة، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، منسوبي إدارة الأمن والسلامة “قسم الأمن المدرسي”، نظير جهودهم في مساعدة شرطة منطقة الرياض في ضبط عدد من العصابات الإجرامية حاول أفرادها سرقة المنشآت التعليمية المهجورة والآهلة و وذلك خلال استقباله لهم في مكتبه صباح اليوم الخميس.

وقدّم مدير عام تعليم الرياض بالإنابة لمنسوبي الحراسات المدرسية شهادات شكر ومكافآت مالية تقديرًا لهم لجهودهم وإخلاصهم في متابعتهم وأدائهم لأعمالهم على الوجه المطلوب منهم، مثنيًا على ما قاموا به من عمل استحقوا عليه التكريم، تحفيزًا لهم ولزملائهم في الإدارة كما قدم الغنام شكره وتقديره لشرطة منطقة الرياض لجهودهم في ضبط من قاموا بسرقة المنشآت التعليمية.

من جانبه، عبر المكلف بإدارة الأمن والسلامة مدير الأمن المدرسي، الأستاذ فرّاج الشهراني، عن سعادته بهذا التكريم من مدير عام التعليم، وقال: “تعودنا من قيادات التعليم مقابلة الجهود بالتكريم، والعمل بالتحفيز، وهو تشريف وتكليف لي ولزملائي في الحراسات المدرسية ببذل مزيد من الجهود، التي من شأنها حفظ المنشآت التعليمية، ومراقبتها ليل نهار، وفق خطط معدة مسبقًا لذلك”.

وأثنى الشهراني على جهود زملائه في الحراسات الأمنية عامة، ومن المكرمين خاصة، وهم: بكري علي الصحفي، وفيصل مبارك بن سعيد، ومحمد بن موسى الدريميح، ومساعد بن فهد العجراء، الذين ضبطوا عصابة إجرامية حاولت سرقة كيابل معدنية في المنشآت التعليمية المهجورة، إضافة إلى حارس المدرسة الابتدائية 301 عويد سعيلي العتيبي، الذي ضبط أربعة مجرمين حاولوا سرقة محولات كهربائية من المدرسة والتواصل مع الجهات الأمنية لتسليمهم.