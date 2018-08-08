بالصور.. تكريم 3 جهات أمنية بأحد رفيدة بسبب جهودهم في فعاليات الصيف

المواطن - فهد القحطاني- أحدرفيدة

حازت جهود 3 إدارات أمنية بمحافظة أحد رفيدة على رضا سكان المحافظة وزائريها من السياح خلال الفعاليات والمهرجانات التي أقيمت في المحافظة.

وأشاد الجميع بجهود الجهات الأمنية البارزة في الميدان على مدار 24 ساعة، متمثلة بكل من إدارة المرور والدفاع المدني والدوريات الأمنية والتي تعمل بكل إخلاص وتفانٍ وبتوجهات من وزير الداخلية من أجل العمل على حفظ الأمن والسهر على راحة وسلامة السكان والسياح خلال صيف هذا العام ٣٩ الذي شهد كثافة عالية من السياح الزائرين للمحافظة.

وعملت الجهات المعنية على جميع الخطط والتكتيكات الميدانية المدروسة من قبل قيادة إداراتهم في المحافظة.

وعلى الرغم من أن هذه الأعمال موكولة على عاتقهم أمام الله سبحانه وتعالى وتنفيذاً لأوامر ولاة الأمر إلا أن هناك مواطنين وسياحاً بالمنطقة أشادوا بجهودهم المتميزة والملموسة دون مجاملة لما لاحظوا من تعامل حسن وتجاوب سريع لأي ظرف طارئ.

كما تم تكريم الجهات الثلاث المعنية، أمس الثلاثاء، من قِبل محافظ أحد رفيدة رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية نظراً لما قدموه من جهد.