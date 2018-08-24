بالصور.. تنظيم أمني وخدمي فائق القدرة لإدارة حشود الحجاج قبل طواف الوداع

بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير : عبدالغني العيسى - مكة المكرمة

وثقت بعثة ” المواطن ” حشود الحجاج المتجهة لطواف الوداع بعد رمي الجمرات في الثالث من أيام التشريق، وسط تنظيم أمني وخدمي فائق القدرة لإدارة الحشود من مختلف دول العالم، حيث استقبلت الجهات الأمنية الميدانية ضيوف الرحمن بالمنافذ المؤدية إلى الحرم المكي .

وتعاملت الجهات الأمنية بكل يسر في التنظيم الأمني المميز لإدارة الحشود دون حدوث أي حوادث تذكر ، وقد عملت الجهات الأمنية على تنفيذ خطط مسبقة ومعدة لطواف الوداع ، ولإدارة الحشود بتأمين الطرقات المؤدية للمسجد الحرام والمؤدية أيضًا للمطاف، وتمكنت الجهات الأمنية بتحقيق نجاحات في تنظيم الكم الهائل والكثيف من الحجاج ، بآليات توزيع مهام مميزة منذ بداية موسم حج عام 1439هـ حتى طواف الوداع ومغادرتهم مكة المكرمة.