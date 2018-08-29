بالصور.. جبل فرواع يهزم قمة السودة بالضربة القاضية

المواطن - سعيد مشهور - أبها

فجر فريق زائر من الولايات المتحدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن أعلى قمة في المملكة هي قمة جبل فرواع الواقع في محافظة الحرجة جنوب شرق منطقة عسير وأن جبل فرواع يرتفع بمقدار ٣٠٠٩م عن مستوى سطح البحر الأحمر بينما بلغ ارتفاع جبل سودة عسير ٣٠٠٧م ، لتفتح هذه النتيجة عدة تساؤلات عن صحة النتائج التي أعلنت.

وكانت المساحة الجيولوجية قد أعلنت سابقاً أن جبل السودة الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة أبها هو بالفعل أعلى قمة في المملكة ويبلغ ارتفاعه 3015 مترًا عن مستوى سطح البحر.

وكان فريق أمريكي قد زار منطقة عسير قبل أيام حيث قام بتسلق ما يقارب ١١٠ قمم على مستوى العالم بحثًا عن أعلى قمة في كل دولة رغبة منهم في تحقيق رقم قياسي في صعود القمم في جميع دول العالم، حيث رافقت عدسة صحيفة “المواطن” الفريق.