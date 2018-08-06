بالصور.. جرب الكرسي فعالية بحضور نجوم ذوي القدرات الفائقة في مكتبة الملك فهد

المواطن - الرياض

نظَّمت جمعية الأطفال المعوقين مؤخراً، بالتعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية فعاليات برنامج “جرب الكرسي” التي أُقيمت في الساحة الخارجية للمكتبة، وبحضور عدد كبير من نجوم ذوي القدرات الفائقة ومنسوبي المكتبة.

وأعرب مدير مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين بالرياض خالد بن سليمان الفهيد عن شكره وتقديره لمبادرة مسؤولي مكتبة الملك فهد الوطنية باستضافة فعالية البرنامج، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي لا يزال يحققه برنامج جرب الكرسي الذي شهدته الفعالية ساهم في تفاعل عدد كبير من منسوبي المكتبة والجمهور الذي حرص على المشاركة وتجربة الكرسي المتحرك.

وأوضح الفهيد أن الفعالية ضمت فقرات استعراضية متنوعة شارك فيها نخبة من الرياضيين من ذوي الإعاقة، وقد تفاعل الزوار والضيوف، والأطفال الموهوبون، الذين شاركوا في العديد من الفقرات التي تضمنتها الفعالية، حيث قدم عدد من نجوم ذوي القدرات الفائقة فقرات متنوعة وترفيهية، وعرضاً لفريق الإنشاد الذي حظي بتشجيع كبير من الحضور.

يُذكر أن الفعالية حظيت بحضور ومشاركة مدير العلاقات العامة والاعلام بمكتبة الملك فهد الوطنية الأستاذ فيصل الحبردي والمشرف على فعاليات جرب الكرسي في جمعية الأطفال المعوقين الأستاذ خالد الباز.

كما يذكر أن برنامج جرب الكرسي يعتبر من أبرز برامج الجمعية التوعوية والتعريفية بأهمية تهيئة البيئة العمرانية المناسبة للمعوقين.