بالصور.. جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل ضيوف الرحمن بالورود والهدايا

بالصور.. جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل ضيوف الرحمن بالورود والهدايا

2018/08/07
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تتواصل الخدمات التي يقدمها جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1439هـ ، من خلال استقبالهم وسط أجواء احتفالية بالهدايا والتمور والحلويات والورود .
ويسخر جمرك المطار إمكاناته التي تأتي ضمن برنامج حملة ” لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة “، لاستقبال ضيوف الرحمن بزيادة عدد العاملين ودعم الجمرك بالكوادر المؤهلة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكل يسر تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإنفاذاً لتعليمات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة وسمو نائبه المتضمنة تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم حتى بلوغهم مقر إقامتهم وفق منهجية حديثة وأساليب متطورة بالتنسيق مع جميع الشركاء.

 


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