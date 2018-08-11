بالصور.. جمعية اقرأ بالحرجة تكرم 16 معلماً و186 طالباً

المواطن - محمد هويج - الحرجه

تحت رعاية محافظ محافظة الحرجة الأستاذ: سعد بن فايز آل حيزا أقامت جمعية اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم الحفل الختامي للجمعية لعام 1439 هـ في الجامع الكبير بمحافظة الحرجة.

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، أعقب ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد عبدالله آل مزاح الذي قدم فيها شكره لولاة الأمر على حرصهم المستمر لدعم المشاريع الخيرية ودعم حلقات الذكر والقرآن الكريم كما قدم شكره لمحافظ الحرجة لتلبية الدعوة وتكريم أبنائه الطلاب من حفظة كتاب الله.

وقدم آل مزاح نبذة عن نشأة الجمعية والأعمال والبرامج التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة، كما أبان بأن عدد الطلاب المشاركين في الدورات الصيفية أكثر من 186 طالباً، تلى ذلك عرض مرئي لنشاطات الجمعية والإنجازات التي قدمتها الجمعية.

وفي نهاية الحفل اختتم الحفل بتكريم محافظ الحرجة والذي استلمه بالنيابة عنة وكيل محافظة الحرجة الأستاذ عوض بن مسعود آل جعدنة ومن ثم تكريم رئيس بلدية الحرجة ثم تكريم الراعي الرسمي للحفل الختامي أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان ومحلات الوسام الذهبي للخياطة الرجالية.

تلى ذلك تكريم 16 معلماً و186 طالباً لتنتهي بذلك مشاريع وبرامج الجمعية لعام 1439هـ.

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