بالصور.. جهود موظفات الجوازات في خدمة الحجيج

المواطن - وليد الفهمي- تصوير : سلطان بن شرف _ جدة

بعزيمة وإصرار ساهمت منسوبات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي للحجاج بجدة عبر كاونترات الجوازات المخصصة لهن، بخدمة النساء القادمات إلى المملكة وحماية خصوصيتهن وفق الضوابط الشرعية.

فريق متكامل

وكشفت جولة “المواطن” قيام الموظفات ضمن فريق العمل بالجوازات بإدخال بيانات الحجاج من النساء وكذلك أخذ الخصائص الحيوية للحجاج، بالإضافة الى مطابقة الصور للمنتقبات في أقل من دقيقة واحدة لكل امرأة.

مواجهة التزوير

وتقوم الموظفات بإحالة الوثائق المشتبه فيها إلى إدارة التزوير في المطار للتدقيق في الوثائق المزورة أو المشتبه بها. وجميعهنّ تم تدريبهنّ على أنظمة الجوازات الإلكترونية والإدارية وعلى نظام الأجانب المطور ونظام البصمة والتي لم ترصد أي حالة تزوير لحج هذا العام.