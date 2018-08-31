بالصور.. حالة طبية ميئوس منها.. توأم يحير الأطباء في بريطانيا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تحدت إحدى حالات ولادة التوأم في بريطانيا كافة الآراء الطبية المتخصصة، والتي جميعها أقرت أن الطفلين لن يعيشا طويلًا، خاصة وأن ولادتهما تمت في الأسبوع الرابع والعشرين من بداية الحمل.

تشارلي وهارفي باكر هما طفلان خرجا من رحم المعاناة، فبعد مرور 24 أسبوعًا من الحمل بدت حالتهما في أسوأ درجات الانحدار وفقًا للتقارير الطبية، وهو الأمر الذي أكده فريق الأطباء المتابع لحالة الأم، وفقًا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الوالدان جوزيف باركر ولوس هول أُصيبا بحالة من الذعر عندما فاجأهم الأطباء بتوصية صريحة من أجل إجراء عملية الإجهاض للطفلين في رحم أمهما، وهو الأمر الذي يُسمح به قانونًا، خاصة وأن الطفلين لم يتجاوزا الأسبوع الـ25 في الرحم.

وقالت الأم هول: “من الصعب أن أتخيل موت الطفلين اللذين بقيا لأكثر من شهر في رحمي، ولذلك قررت الإبقاء على الطفلين”.

الولادة التي لم تكن متعثرة للطفلين أسفرت عن مجيئهما للدنيا بأوزان لا تتجاوز 2 كيلوغرام، وهو الأمر الذي صعب من عملية العلاج بشكل رئيسي.

وعلى الرغم من كافة الظروف والآراء الطبية، والتي جميعها أكدت صعوبة بقاء الطفلين على قيد الحياة، إلا أن تشارلي وهارفي استطاعا أن يصلا إلى مستويات متطورة في الصحة الجسمانية.

وأدى تطور الحالة إلى ارتفاع الآمال عند الأب والأم، لتصل الأمور بعد 15 شهرا إلى حالة مطمئنة من الناحية الطبية، غير أن ذلك لم يكن له تفسير علمي واضح لدى الفريق الطبي الذي تابع الحالة.