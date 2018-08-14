بالصور.. حجاج أفريقيا يزورون المعالم التاريخية بالمدينة المنورة‎

المواطن - المدينة المنورة

استقبلت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ضيوفها من حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنورة والذين استهلوا عملهم بالصلاة في المسجد النبوي وزيارة المعالم التاريخية في المدينة ومسجد قباء وجبل أحد.

وأوضح الأمين العام للندوة الدكتور (صالح الوهيبي): أن الندوة تستضيف هذا العام أكثر من (90) حاجاً من (13) دولة أفريقية وأنها أعدت لهم برامج وفعاليات ثقافية ونظمت عدداً من المحاضرات والندوات التوعوية بمناسك الحج يقدمها عدد من كبار العلماء والدعاة في المملكة كما تحرص على تعريف ضيوفها بمعالم المملكة التاريخية والإسلامية التي تترك بدورها أثراً طيباً في نفوس الزائرين.