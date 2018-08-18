بالصور.. حجاج أفريقيا يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

المواطن - المدينة المنورة

قام العشرات من حجاج وسط وجنوب أفريقيا بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة حيث تعرفوا على مراحل طباعته وخطوات إعداده وأطر تجهيزاته وتنفيذه بمختلف القراءات التي تغطي مختلف الدول الإسلامية كما لمسوا الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل توزيعه في على المسلمين في أقطار الأرض.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تنظمه (الندوة العالمية للشباب الإسلامي) والذي يستضيف (90) حاجاً أفريقياً لهذا العام (39هـ) حيث تعد لهم برنامجًا ثقافيًا نظمت فيه العديد من المحاضرات والندوات التوعوية بمناسك الحج يقدمها عدد من كبار العلماء والدعاة في المملكة كما نظمت زيارات خاصة لضيوفها بالمعالم التاريخية والإسلامية في المملكة لتترك بدورها أثرًا طيبًا في نفوس الزائرين.