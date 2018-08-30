بالصور.. حريقان في نجران وأبها بدون إصابات والمدني يُخلي 7 أشخاص

بالصور.. حريقان في نجران وأبها بدون إصابات والمدني يُخلي 7 أشخاص

2018/08/30
الساعة 9:28 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

أخمد الدفاع المدني في نجران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريقاً اندلع بمزرعة نخيل.

وأوضح المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحريق كان على مساحة ١٠٠٠م، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وفي سياق متصل، أخمد مدني أبها أيضاً حريقاً بعمارة سكنية اقتصر في غرفة أرضية حيث تم إخلاء عائلتين، من 7 أفراد، ولم تسجل أي إصابات.


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