بالصور.. حسن وندى يخطفان ذهبية وبرونزية المبارزة الدولية والآسيوية

المواطن - الرياض

حقق حسن عابد، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية الذهبية في سلاح (الأيبيه)، ضمن البطولة الدولية التي أقيمت أمس في العاصمة الأردنية عمّان، كما حقق الميدالية البرونزية في سلاح (الفويل) ضمن البطولة ذاتها.

أما ندى عابد، لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة، فحققت الميدالية البرونزية في سلاح (الفويل)، ضمن البطولة الآسيوية للفتيات تحت 15 سنة التي انطلقت أمس في عمّان.

وسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة (للفتيات) تحت 11 و13 و15 سنة، للمرة الأولى في البطولة العربية للبراعم والأشبال، التي ستنطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.

وتضم بعثة المنتخب السعودي 6 لاعبات وهن: ندى عابد والبندري الفهيد وفوزية الخيبري ولولوة الدغيثر (سلاح الأيبيه) وحسناء الحماد وقماشة الدغيثر (سلاح السيف)، والمدربين جيلا (جورجي) وكريم محجوب، إضافة إلى محمد المصري المدير التنفيذي في الاتحاد وهناء حلمي.