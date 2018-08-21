بالصور.. حوار طريف بين رجل أمن وحاج إفريقي.. طلب غير متوقع

بالصور.. حوار طريف بين رجل أمن وحاج إفريقي.. طلب غير متوقع

2018/08/21
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ تصوير _ أحمد المسعود _ المشاعر .

يضرب رجال الأمن في كل عام خلال موسم الحج أروع أمثلة التعامل الإنساني التي توثقها كاميرات الرصد الإعلامي والاجتماعي.

ووثقت عدسة “المواطن” موقفاً باسماً لأحد رجال الطوارئ مع بعض حجاج إفريقيا من جمهورية النيجر.

وبدأ الحوار الباسم بين رجل الأمن بعد أن خفف رجل الأمن من حرارة الجو برش رذاذ الماء البارد على الحاج والذي بادر بشكره هو وعائلته.

والطريف أن الحاج الإفريقي طلب من رجل الأمن الزواج من ابنته والتي تسكن بجمهورية النيجر وما كان من رجل الأمن السعودي سوى الابتسامة وشكره على هذه الثقة داعياً له بقبول الحج.


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