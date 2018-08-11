بالصور.. حياك يرحب بضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز على طريقته الخاصة

المواطن - وليد الفهمي - تصوير : سلطان بن شرف - جدة

وثقت عدسة “المواطن” في جولتها بمطار الملك عبدالعزيز بصالة الحج والعمرة، صورًا عدة لفريق “حياك” وهو يرحب بالقادمين إلى المملكة، وذلك قبل توجههم إلى كاونترات الجوازات.

ويستقبل فريق “حياك” ضيوف الرحمن في بلدهم الثاني السعودية ويُعطيهم بعض الإرشادات لتسهيل إجراءات دخولهم بكل حفاوة وتقدير، كما يحرص على تقديم الخدمات لهم وما يحتاجونه من مساعدة، كما يُجيب على استفساراتهم ويوجههم إلى الصالات بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الخطوات لحكومة المملكة من قبل المديرية العامة للجوازات، حيث تهدف مهمة “حياك” إلى مساعدة الحجاج والإجابة على استفساراتهم.

الجدير بالذكر أن عدد الكاونترات التي يتم استقبال الحجاج من خلالها هي 200 كاونتر مزودة بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير وأجهزة الحاسب الآلي المطورة؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.