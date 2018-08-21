بالصور.. خالد الفيصل وعبدالله بن بندر يرميان جمرة العقبة

المواطن - مكة المكرمة

رمى أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، جمرة العقبة، اليوم الثلاثاء، بعد أن اطمأنا على نجاح خطط تصعيد ونفرة ضيوف الرحمن من عرفات إلى مزدلفة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة عبر “تويتر” صورًا للأمير خالد الفيصل ونائبه وهما يرميان جمرة العقبة.

وأعلن أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

وأكد الفيصل، أن نفرة ضيوف الرحمن تمت بكل يسر وسهولة في زمن قياسي.

واستقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن مّن الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حال وصولهم اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدؤوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة من خلال استخدام قطار المشاعر، إضافة إلى الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة بمتابعة من رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة الذين يهبون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.