بالصور.. خالد الفيصل يستقبل الكشافة ويُشيد بأعمالهم في خدمة الحجاج

المواطن - مبارك الدوسري - منى

استقبل الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مبنى الإمارة بمشعر منى مساء اليوم، وبحضور الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، وفد من الكشافة السعودية المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع سموهما خلال الاستقبال المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، على الجهود التي بذلتها المعسكرات حتى اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع شركائها، والجديد الذي تقدمه الجمعية في المعسكرات هذا العام في الجانب التقني والتدريبي وإصدار الخرائط والأدلة الارشادية والتطبيقات الالكترونية.

وأثنى أمير مكة المكرمة خلال الاستقبال على الجهود الخدمية التي تبذلها الكشافة والتي هي محل تقدير المسئولين والمستفيدين في مختلف الجهات العاملة بالحج.