بالصور.. خطوات متسارعة لانطلاق مهرجان الفُل الأول في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

يسعى مهرجان الفُل والنباتات العطرية الأول إلى التعريف بالفُل وخواصه، وارتباطه بموروث منطقة جازان وتنمية وتعزيز البرامج السياحية، واستخدام الفُل كهوية أساسية وتنويع المهرجانات التي تشهدها المنطقة.

ويأتي مهرجان الفُل كأحدث المهرجانات بمنطقة جازان، التي تشهد تنوعًا في المهرجانات السياحية والزراعية، منها مهرجان جازان الشتوي ومهرجان الحريد والمانجو والبُن والعسل، مما يسهم في خلق روح التنافس والابتكار بين المنظمين لخدمة المنطقة ورواج السياحة بها.

وينحدر الفُل من بيئة خصبة وموروث اجتماعي يملك مكانة وأهمية بالغة لدى المجتمع في جازان، مما يعزز فرص نجاح المهرجان وتحقيق أهداف متميزة في خدمة المزارعين والمهتمين بالفُل، والتجار والموزعين والعاملين في تجارته، فضلًا عن خلق بيئة ثقافية رائدة من خلال التنافس بين الفنانين للتعبير عن الفُل وارتباطه بحياة الأهالي في جازان.

وتواصل اللجان المنظمة حاليًّا أعمالها لتجهيز موقع المهرجان بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي، من خلال إعداد وتجهيز القبة الفضائية المكيفة، وتهيئة مقرات العارضين ومواقف الزوار، وتجهيز الموقع العام ليكون مواكبًا للحدث البارز الذي تنتظره منطقة جازان حاليًّا إلى جانب تهيئة مواقع وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المداخل والمخارج، وتقديم خدمات بلغة الإشارة ولغة برايل، فضلًا عن الرعاية المتكاملة لهم.

ورصدت اللجنة المنظمة حُزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة المصاحبة للمهرجان على مدى شهر كامل، والتي تستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع من معارض فنية ومسابقات تشكيلية ومسرحيات ومعارض متخصصة وعروض متنوعة.