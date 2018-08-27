بالصور.. رائف تركستاني يُتوج بالميدالية الفضية في أسياد جاكرتا

المواطن - مروة نبيل

تُوج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، رائف تركستاني بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 75 كجم، وذلك بعد خسارته من الإيراني بهمان، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”.

ونشرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا خلال تتويج لاعب الأخضر للكاراتيه، رائف تركستاني بالميدالية الفضية.

وأشار حساب اللجنة الأولمبية السعودية الرسمي على “تويتر”، إلى أن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الوفد السعودي بالإنابة، والدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، حضرا مراسم تتويج رائف تركستاني.

وكان رائف تركستاني قد وصل إلى المباراة النهائية، بعدما تفوق على لي كا واي من هونغ كونغ في الدور ثمن النهائي، والأردني بشار النجار في ربع النهائي، والباكستاني غلام عباس في نصف النهائي.