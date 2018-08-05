بالصور.. رحلة ترفيهية للأطفال المجندين ضمن برنامج إعادة تأهيلهم

المواطن - الرياض

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد, رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجندًا إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة الدورة الثانية من المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال اللذين جندتهم الميليشيات الحوثية.

وقضى الأطفال المجندون وقتهم في أقسام الحديقة، وفق برنامج الرحلة التي تقام بإشراف المختصين من الشريك المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني, بهدف إخراج الأطفال من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية، حيث تخلل الرحلة فقرات ثقافية ومسابقات هادفة، لإعطاء طابع الفرح وقضاء مساحة أكبر للتفريغ النفسي الذي يحتاجه الأطفال المجندون.

يذكر أن المشروع في المراحل السابقة استهدف 161 طفلاً مجنداً من عدة محافظات يمنية، تلقوا تأهيلاً نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وفق البرنامج الذي أعده مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعمل على إعادة تأهيل 2000 طفل ودمجهم في المجتمع.