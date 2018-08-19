بالصور .. رذاذ الماء البارد يلطف أجواء مشعر منى في يوم التروية

بالصور .. رذاذ الماء البارد يلطف أجواء مشعر منى في يوم التروية

2018/08/19
الساعة 3:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

روت المياه الباردة عطش حجاج ضيوف الرحمن المتوافدين لمشعر منى في يوم التروية، وعملت الجهات الخدمية على توفير مئات البرادات الخاصة بالمياه الباردة للشرب، داخل المشاعر المقدسة وعلى طرقها الرئيسية والفرعية .

كما وثقت بعثة ” المواطن ” انتشارا كبيرا لبرادات المياه داخل المشاعر المقدسة وبمختلف الأحجام والأشكال ، حيث وفرت أمانة العاصمة المقدسة تلك البرادات بالإضافة إلي أعمدة رش رذاذ الماء البارد والذي يهدف لتخفيف وملاطفة حرارة الجو .

وكان حجاج بيت الله الحرام قد تواجدوا اليوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة في مشعر منى في أول أيام مناسك الحج وهو يوم التروية لعام 1439هـ ، ويستغل فيه ضيوف الرحمن كامل أوقات هذا اليوم ترقباً للانطلاق في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة للوقفة الكبرى ليوم عرفة .


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