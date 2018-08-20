بالصور.. رصد لأهم لقطات الحج المختلفة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تواصل وسائل الإعلام الدولية تغطيتها لمشاعر الحج في مكة المكرمة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رصدت عدسات الكاميرات مجموعة من الصور المختلفة لأحوال الحجيج والأجواء الروحانية التي يعيشونها في أداء الفريضة المقدسة.

ونشرت شبكة كاربوناتيد مجموعة من الصور المختلفة لأحداث الحج، بما في ذلك المناسك المختلفة التي تتضمن وقفة عرفات والطواف وغيرها من المشاعر الرئيسي للحج.

وأظهرت الصور الحالة الروحانية التي يعيشها الحجيج في الوقت الحالي داخل المملكة، والتي تظهر من خلال ملامحهم وصلواتهم وتوجههم إلى الله عز وجل بكامل الخشوع، داعين أن يتقبل منهم الحج ويحقق طموحاتهم وأحلامهم في الدنيا والآخرة.

واستقر اليوم حجيج بيت الله فوق جبل عرفات اقتداءا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعيشون الآن أكثر لحظات الإيمان والروحانية على مقربة من أطهر بقاع الأرض.

وتستيضف المملكة أكثر من مليوني حاج خلال الوقت الحالي، وتوفر قدرات ضخمة سواء لاستضافة وإعاشة ضيوف الرحمن أو حتى توفير سبل الأمان والرعاية الصحية للحجيج.