بالصور.. رنا الميموني تستعرض بسيارتها في الرياض

المواطن - الرياض

لم تعد متعة القيادة السريعة وسباقات السيارات، حكراً على الرجال وباتت النساء في المملكة يقبلن على رياضات مثل Drift Art بأعداد متزايدة.

وأظهرت عدة صور هاوية سباقات السيارات، رنا الميموني وهي تقدم استعراضاً حماسيًا في حلبة ميدان ديراب في الرياض.

وكانت المملكة رفعت في يونيو الماضي حظراً دام عقوداً على قيادة النساء للسيارات وتم السماح للمرأة بقيادة السيارة تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن قبل عدة أشهر.

وتتحدى الميموني البالغة من العمر 30 عامًا والمولعة بسباقات السيارات، النظرة الذكورية المتوارثة بشأن قيادة السيارات والتي تحصر اهتمامات النساء بالمركبات الملونة ذات المواصفات المحدودة ميكانيكيًا.

وقالت الميموني خلال تشغيلها سيارتها الفضية في حلبة ميدان ديراب للسيارات في الرياض: “أنا أعشق السرعة أحلم باقتناء سيارة تفوق قوتها 500 حصان” بحسب راديو مونت كارلو.

وتضيف “الكلام بأن المرأة السعودية تهتم فقط بالسيارات الزهرية والصغيرة خرافة”.

مصدر الصور: أ ف ب