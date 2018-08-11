بالصور.. سقوط شاب عشريني في بئر مهجورة بخيبر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة حادثة سقوط شاب عشريني في بئر مهجورة في محافظة خيبر.

صرح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ٢٠:٥٠ من مساء يوم أمس الجمعة عن حادث سقوط شاب بالعقد الثاني من العمر في بئر مهجورة بقرية العشاش بمحافظة خيبر.

وأضاف الجهني أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث عملت على إخراجه مصاب بكسر في يديه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.