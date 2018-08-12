بالصور.. سقوط 35 مهربًا وضبط أكثر من نصف طن حشيش في الجنوب

المواطن - الحدود الجنوبية

أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم خلال الفترة 1/ 11/ 1439هـ وحتى 29/11/ 1439هـ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 548 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 35 شخصًا، بينهم 14 إثيوبيًّا و13 يمنيًّا و7 سعوديين وشخص باكستاني الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبين المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية.