بالصور.. شاهين يحقق النجومية في مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

احتضن ميدان الهجن في محافظة الطائف اليوم, أشواط الإنتاج ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن وخصصت لفئة لقايا قعدان وبكار في مسافة 4 كيلو متر بمعدل 10 أشواط .

وجاءت نجمة الشوط الثالث البكرة “شرقه” لسعيد بن مظفر العامري الأسرع من بين المطايا الأخرى الفائزة بالناموس والمركز الأول بمعدل وصول لخط النهاية بلغ ست دقائق وثمانية وعشرون ثانية .

وشهد الشوط الأخير العاشر, ختام مسك لسباقات الإنتاج بتنافس قوي ومثير في خط النهاية حيث حسمت لجنة التحكيم بمساعدة التقنية الحديثة والمتطورة المتواجدة في تغطية ورصد المهرجان المركز الأول لصالح القعود “شاهين” لفهيد بن بيشان العجمي, فيما جاء “معاند” ثانيا لعلي بن راشد المري .

وجاءت نتائج المركز الأول في جميع الأشواط على النحو التالي : الشوط الأول “الغزيل” لمياح جريس الشمري, الشوط الثاني “سمحان” لسعود محمد العطوي, الشوط الثالث “شرق” لسعيد مظفر العامري, الشوط الرابع “شاهين” لمبارك سالم المري, الشوط الخامس “أمجاد” لسعيد مظفر العامري, الشوط السادس “الفارس” لعلي ناصر المري, الشوط السابع “الدكتورة” لأحمد مظفر العامري, الشوط الثامن “المنتصر” لعلي ناصر المري, الشوط التاسع “الهدارة” لفهيد بيشان العجمي, الشوط العاشر “شاهين” لفهيد بيشان العجمي.