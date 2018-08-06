بالصور.. شباب قرى البطحاء يستعيدون زمان أول

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

نظم مجلس شباب قرى البطحاء بالواديين برنامج زمان أول بحضور أكثر من 200 شخص من رجال القبيلة من مختلف الأعمار.

وبدأ البرنامج بعد صلاة العصر واستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء أمس الأول وذلك بقرية البطحاء القديمة بين المنازل الأثرية.

ويهدف البرنامج إلى إحياء ذكريات الماضي من خلال بعض الفعاليات المختلفة، حيث بدأ البرنامج بتقديم عدد من الأكلات الشعبية، مثل العريك، والمبثوث، والسويقة، والخبز، والقرصان، والسمن، والعسل، والتصابيع والمقلقل وخلافة.

كما تم تقديم عدد من الألوان الشعبية، مثل الزامل الترحيبي من الشباب لكبار السن، والعرضة، الخطوة، والقزوعي.

وبعد صلاة المغرب ألقى مدير المكتب التعاوني بالواديين الشيخ عبدالله علي آل مالح كلمة تحدث فيها عن نعم الله وشكرها، داعيًا لجنودنا البواسل على الحدود بالنصر العاجل، وأن يحفظ الله مملكتنا وولاة أمرنا من كل سوء.

وضمن فعاليات البرنامج تم إقامة معرض مصاحب يحتوي على أكثر من 100 قطعة أثرية من زمان أول كانت تستعمل سابقًا من أدوات للسقاية، وصناعة اللبن، ونقل الماء وحفظه وتبريده، وأدوات الحراثة والزراعة.

وخلال المناسبة قام الحضور من الشباب وكبار السن بارتداء الملبوسات القديمة كما تم عرض عدد من الصور القديمة للقرى، والألعاب القديمة ، وإلقاء قصيدة شعرية.

وفي ختام البرنامج تم دعوة الجميع على وجبة العشاء من خلال الطبخ في الموقع ومن الشباب وإعداد العصيد والمرق.