بالصور.. ضبط سيارات خاصة تنقل لحومًا مجهولة المصدر في المدينة

بالصور.. ضبط سيارات خاصة تنقل لحومًا مجهولة المصدر في المدينة

2018/08/24
الساعة 7:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة، مساء اليوم الجمعة، عن ضبط الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية العوالي والدوريات الأمنية مطعمًا ينقل اللحوم مجهولة المصدر بسيارات خاصة.

وأوضحت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إتلاف 19 ذبيحة وأكثر من 170 كيلو جرامًا من اللحوم المعدة للشوي وحجز المركبات المخالفة، كما تم تسليم العمالة لوحدة الضبط.

 


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