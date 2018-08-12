بالصور.. ضبط مصنع خمور وإتلاف 4865 لتراً من المسكر بأحد رفيدة

المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

تمكنت الدوريات الأمنية بأحد رفيدة عصر أمس السبت من ضبط مصنع للخمور المسكرة شرق المحافظة وبكميات كبيرة.

وتم ضبط ١٩برميلا سعة ٢٥٠ لترا و٥ جراكل سعة ٥ لترات وعدد ٩٠ علبة سعة ١ لتر معدة وجاهزة للبيع حيث تم إتلافها وإتلاف أدوات المصنع بمتابعة من مدير الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد عبدالرحمن الخريص وبحضور الضبط الجنائي والبحث الجنائي.

الجدير بالذكر أنه قد سبق وتم ضبط عدد من هذه المصانع شرق المحافظة والتي يديرها مجهولو الهوية من الجالية الإثيوبية والتي تصنع هذه السموم المسكرة تحت غطاء من ضعفاء النفوس الذين يقدمون لهم جميع الخدمات والدعم لإعداد وتصنيع وتجهيز وبيع تلك المسكرات.