بالصور.. ضبط ومصادرة وإتلاف 355 كيلو معسل مجهول المصدر في جازان

بالصور.. ضبط ومصادرة وإتلاف 355 كيلو معسل مجهول المصدر في جازان

2018/08/12
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

شهدت منطقة جازان، اليوم الأحد، زيارات تفتيشية على المحلات التجارية مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ.

وضبطت الفرق التفتيشية مخالفات، كما حررت الغرامات المنصوص عليها في النظام ومصادرة البضائع المخالفة للنظام وإتلافها، وذلك في 3 محلات.

وقُدرت المعسلات المجهولة المصدر بكمية 355 كيلو جرامًا، وعدد 350 عبوة معسل مخالف للنظام بوزن 250 جرامًا، وثالثًا 429 عبوة معسل مخالف للنظام بوزن 50 جرامًا.

ونفذت صحة جازان حملة التفتيش والمصادرة والإتلاف بالتعاون مع أمانة منطقة جازان وفرع وزارة التجارة، وبدعم من شرطة منطقة جازان.

 


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