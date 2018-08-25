بالصور.. ضبط 700 كيلو عسل مغشوش في عسير 

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية السودة الفرعية التابعة لأمانة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الحالي عن ضبط قرابة 700 كجم من العسل المغشوش ومجهول المصدر.

وأوضحت أمانة عسير عبر بيان أصدره اليوم المركز الإعلامي، أن تكثيف الحملات الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى أسفر حتى الآن عن ضبط الكثير من العسل المغشوش الذي يُباع على امتداد طريق السودة السياحي، وإتلاف الكميات المضبوطة، مشيرة إلى أن الغش يأتي من كون العسل يباع على أنه عسل محلي وهو مجهول المصدر ولا تنطبق عليه صفات العسل الطبيعي الذي تميزت به منطقة عسير.

وحذرت الأمانة المواطنين والمقيمين من شراء العسل من الباعة المتجولين لكونه مجهول المصدر وعُرضة لأشعة الشمس وعوامل الطقس بالإضافة إلى حفظه بطرق مخالفة، بالإضافة إلى كون هذا العسل لا يحمل أي (دمغة) أو دلالة تجارية.