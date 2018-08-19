بالصور.. طيران الأمن ينفذ طلعة جوية استطلاعية في سماء العاصمة المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

نفذ طيران الأمن طلعة جوية استطلاعية في سماء العاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون صباح اليوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة 1439 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية , تقربًا – لله تعالى – ، راجين منه القبول والمغفرة ، متبعين ومقتدين بسُنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم – ، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.