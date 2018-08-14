بالصور.. طيران الأمن ينفّذ جولاته الاستطلاعية بمنطقة المدينة المنورة

المواطن - واس

يواصل طيران الأمن تنفيذ مهام رصد الحالة الأمنية ومساندة الأجهزة والقطاعات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة ضمن المرحلة الأولى من خطة موسم حج هذا العام 1439هـ, وتقديم الدعم اللوجيستي لمختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

ونفّذت القيادة العامة لطيران الأمن في المدينة المنورة أمس, جولة استطلاعية بقيادة قائد وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة المقدم طيار محمد الحربي, والنقيب طيار تركي الدهمش, والنقيب طيار عبدالإله الزهراني, رصدت خلالها الحالة الأمنية والمرورية في المواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن, وتشمل المسجد النبوي الشريف, والجوامع الكبرى, ومتابعة الأماكن التي يقصدها الزائرون بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم, ومواكبة انتقال الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.