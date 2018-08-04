بالصور.. طيران ناس يستقبل أولى رحلات ماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

المواطن - الرياض

استقبل طيران ناس، عبر صالة مخصصة لمبادرة طريق مكة في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أول رحلة لحجاج ماليزيا الذين أنهوا إجراءات الدخول من مطار ماليزيا الدولي عبر مبادرة طريق مكة، والتي تقل 500 من الحجاج.

وكان في استقبال الرحلة أعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة برئاسة رئيس فريق المبادرة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حيث تم استقبال الحجاج بالهدايا والحلوى.

وتعد مبادرة طريق مكة، إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني (2020)، تحقيقًا لرؤية المملكة (2030)، وذلك للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم لفريضة الحج، وذلك عبر فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية ومشاركة وزارة الحج وزارة الخارجية وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجمارك ومركز المعلومات الوطني.

وتشمل المبادرة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، وتسليمها لهم في مكان إقامتهم بسلامة وإتقان.

يُذكر أن طيران ناس هو الناقل الوطني الوحيد للحجاج القادمين من دولة ماليزيا.