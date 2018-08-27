بالصور.. عبد الرزاق حمد الله يرتدي رقم الأسطورة

المواطن - مروة نبيل

شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تدريبات العالمي الجماعية استعدادًا لمباراة أُحد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للنجوم.

وظهر المغربي عبد الرزاق حمد الله في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مرتديًا القميص رقم 9، وهو رقم خاص للغاية لجماهير العالمي، كونه رقم قميص الأسطورة ماجد عبد الله.

ويعيد المغربي عبد الرازق حمد الله إحياء القميص رقم 9 في نادي النصر، بعدما تم تعليقه الموسم الرياضي الماضي، وكان النجم نايف هزازي آخر من ارتداه، فيما يُعد الأسطورة ماجد عبد الله هو أشهر من ارتدى هذا القميص.

وانضم المغربي عبد الرازق حمد الله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مباشرة، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.