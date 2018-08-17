بالصور.. عمل الرياض يحرر 66 مخالفة وينذر 55 منشأة

المواطن - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة شملت 909 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها “في مجال الذهب الاتصالات والمستلزمات النسائية ومنافذ تأجير السيارات والشقق والفنادق والمراكز الطبية والمستوصفات” أسفرت عن تحرير 66 مخالفة، وإنذار 55 منشأة، وضبط 14 وافدًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وجاءت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، للفقرات الـ20 والـ21 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات.

وذكر مدير مكتب عمل الرياض عبدالكريم عسيري، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقًا للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، داعيًا المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد على الرقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق “معًا للرصد” المتاح للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن المفتشين سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فورًا لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.