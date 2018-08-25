بالصور.. عيد وصيف شرورة أحلى 39 بحضور مميز وفعاليات مختلفة

المواطن - سعيد ال هطلاء - شرورة

نفذت بلدية محافظة شرورة مهرجان عيد وصيف شرورة 39 بساحة الأهالي بالمحافظة لمدة 3 أيام، والتي تضمنت العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية والعروض البهلوانية والسيرك وفريق الألعاب الخفية، حيث شهدت حضوراً كبيراً.

وتعد هذه المهرجانات ضمن خطة التطور الاستراتيجية 2020 ومسار خدمة المجتمع وذلك لاستهداف كافة الشرائح من خلال تنفيذ برامج خدمية وتوعوية وترفيهية وإشراك المجتمع في التنمية.

وقال رئيس بلدية شرورة المهندس مانع بن صالح المحمضي: إن هذا المهرجان والفعاليات نُفذت حسب توجيهات واهتمام وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة نجران، ومن ضمن مسار خدمة المجتمع حسب خطة بلدية محافظة شرورة والمجلس البلدي بشرورة ضمن خطة التطور الاستراتيجية 2020 بمسار خدمة المجتمع لتنفيذ برامج توعوية وترفيهية لاستهداف كافة شرائح المجتمع والعمل على ما يخدم المواطن.

ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي عبدالله جعفر مشامد الصيعري أن مهرجان عيد وصيف شرورة ٣٩ تم الإعداد له للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لمدة 3 أيام، نفذ من خلاله العديد من الفعاليات الترفيهية كمسرح الطفل وعروض الخفة اليدوية ومشاركات الجمهور.

ويعد هذا المهرجان ضمن خدمة المجتمع وهو أحد مسارات خطة التطور الاستراتيجية 2020 والتي تهدف إلى تنفيذ فعاليات وبرامج تستهدف كافة أفراد المجتمع كالمهرجانات والحملات التوعوية والتثقيفية.