بالصور.. فتيات حديقة مطار أبها يستوقفن أمين عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أثنى أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي بجهود عدد من فتيات المنطقة اللواتي يقمن على إدارة عدد من المطاعم في حديقة مطار أبها.

وأشاد الحميدي بجهود الفتيات نظير إمكانياتهن في أداء العمل وما تميزن به من جودة وإتقان فيما يقدمنه لزوار الحديقة، وحثهن على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة العامة، والمواصلة على ذات النهج الناجح الذي يسيرن عليه فيما يقدمنه.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الحميد مساء أمس الاثنين على مرافق حديقة مطار أبها ، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي قد سبق وأن وجه بها لمستثمري الحديقة ، والتي تمثلت في ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ونظافة دورات المياه، إضافة إلى تشغيل عدد من النوافير في الحديقة.