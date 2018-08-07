بالصور.. فتيات حديقة مطار أبها يستوقفن أمين عسير

بالصور.. فتيات حديقة مطار أبها يستوقفن أمين عسير

2018/08/07
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - سعيد آل هطلاء  - عسير 

أثنى أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي بجهود عدد من فتيات المنطقة اللواتي يقمن على إدارة عدد من المطاعم في حديقة مطار أبها.

وأشاد الحميدي بجهود الفتيات نظير إمكانياتهن في أداء العمل وما تميزن به من جودة وإتقان فيما يقدمنه لزوار الحديقة، وحثهن على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة العامة، والمواصلة على ذات النهج الناجح الذي يسيرن عليه فيما يقدمنه.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الحميد مساء أمس الاثنين على مرافق حديقة مطار أبها ، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي قد سبق وأن وجه بها لمستثمري الحديقة ، والتي تمثلت في ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ونظافة دورات المياه، إضافة إلى تشغيل عدد من النوافير في الحديقة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم