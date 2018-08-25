بالصور ..فريق درجة الناشئين بنادي الشهيد يواصل تدريباته

المواطن – احمد الشهري – محايل

واصل فريق درجة الناشئين بنادي الشهيد تدريباته اليومية وذلك على أرض ملعب النادي الرئيسي بحضور رئيس النادي إبراهيم غالب وعضومجلس الإدارة إبراهيم الهلالي .

وركز مدرب الفريق أحمد بكري عسيري على تعزيز الجانب اللياقي والبدني للاعبين ، مع تطبيق بعض الجمل الفنيه والتكتيكية وتمارين خاصه بالتحكم بالكرة ، فيما أوقف المدرب التدريبات لأكثر من مرة حيث شرح للاعبي الفريق بعض الأخطاء التي وقعت أثناء سير التدريبات .

يذكر أن نادي الشهيد أعلن عن إنتظام أكثر من 40 لاعبآ ناشئآ بتدريبات الفريق والتي أنطلقت قبل إجازة عيد الاضحى المبارك .