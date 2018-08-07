بالصور.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد توزيع الوجبات الجافة على حجاج اليمن
عبر منفذ الوديعة

بالصور.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد توزيع الوجبات الجافة على حجاج اليمن

2018/08/07
الساعة 5:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، توزيع الوجبات الغذائية الجافة للحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة، حيث أشرف الفريق على توزيع 2500 وجبة غذائية على الحجاج اليمنيين خلال عبورهم المنفذ.
وتأتي هذه المساعدات, امتدادًا للبرامج الغذائية والطبية والإنسانية التي ينفذها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.


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